В Екатеринбурге подрались охранники, госпитализированы 5 человек

В Екатеринбурге произошла массовая драка, в результате которой были госпитализированы 5 человек. Конфликт произошел между представителями двух фирм за право осуществлять охранную деятельность на территории автостоянки.

Инцидент произошел на троллейбусном кольце на улице Крауля. Об этом РБК сообщил руководитель пресс-службы главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, в ночь на 2 августа произошел конфликт между представителями двух коммерческих предприятий - "Авега" и "Самара". Предварительной причиной конфликта стал спор за право осуществлять охранную деятельность на территории автостоянки.