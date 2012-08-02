Во Владивостоке поймали серийного насильника

Во Владивостоке задержан местный житель, которого подозревают в изнасиловании трех девушек и убийстве одной из них. По предварительным данным, мужчина совершил все преступления за два летних месяца.

Как отмечает Следственный комитет России, первый инцидент произошел в июне на улице Катерной. Под предлогом подвезти до дома обвиняемый увез незнакомую 16-летнюю девушку в безлюдное место, где изнасиловал и задушил. Впоследствии, в июле 2012 года тот же мужчина в лесном массиве в районе мусоросжигательного завода совершил насильственные действия сексуального характера и изнасилование в отношении двух несовершеннолетних девушек, передает РИА Новости. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Изнасилование несовершеннолетней" и "Насильственные действия сексуального характера".