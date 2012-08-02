В Дагестане подорвали машину полицейского
2 августа 2012, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]
В Дагестане неизвестные подорвали машину полиции. Инцидент произошел в четверг в городе Буйнакске. В результате пострадал сотрудник правоохранительных органов. Взрыв произошел примерно в 7.30 на улице Горького.
По данным МВД России, взрывное устройство сработало под автомобилем участкового уполномоченного полиции. В результате взрыва полицейский получил ранения. Пострадавший был госпитализирован, передает РИА Новости. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.