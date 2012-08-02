В Дагестане подорвали машину полицейского

В Дагестане неизвестные подорвали машину полиции. Инцидент произошел в четверг в городе Буйнакске. В результате пострадал сотрудник правоохранительных органов. Взрыв произошел примерно в 7.30 на улице Горького.

По данным МВД России, взрывное устройство сработало под автомобилем участкового уполномоченного полиции. В результате взрыва полицейский получил ранения. Пострадавший был госпитализирован, передает РИА Новости. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.