В Москве ДТП завершилось стрельбой из травматики

В Москве произошла автомобильная авария, которая завершилось стрельбой. Инцидент произошел вечером в среду, 1 августа на пересечении Новоясеневского проспекта и Профсоюзной улицы.

Два легковых автомобиля столкнулись из-за того, что оба водителя не уступили друг другу дорогу. После ДТП его участники вышли из машин и начали выяснять отношения, передает РСН. В результате один из них ударил по лицу другого. В ответ второй достал травматический пистолет и открыл стрельбу.