В Московской области задержали бизнесмена, осужденного на 7 лет

В Московской области сотрудниками полиции был задержан бизнесмен, осужденный за покушение на мошенничество с жильем на 111 млн рублей. Инцидент произошел в городе Домодедово еще в июле 2009 года.

Два года назад Домодедовский городской суд вынес обвинительный приговор двум бизнесменам, пытавшимся похитить 111 млн руб. По версии следствия, в конце августа - начале сентября 2005г. генеральный директор ООО "ЖБИ" и другой бизнесмен, отстраненный к тому времени от должности директора ООО "Вертикаль" по решению общего собрания учредителей, с целью завладения имущественными правами граждан-инвесторов ООО "Вертикаль" на квартиры в одном из домов в поселке Востряково-1 Домодедовского района Московской области изготовили поддельные документы. Преступники незаконно пытались завладеть правами ООО "Вертикаль" на квартиры общей стоимостью свыше 111 млн руб. Потерпевшими от их действий признаны 75 граждан-инвесторов, пишет Лента.ру. Впоследствии Домодедовский городской суд приговорил обоих бизнесменов к наказанию в виде 7 лет колонии общего режима. Тогда осужденым удалось сбежать.