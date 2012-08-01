В Подмосковье полицейских уволили за драку

В Подмосковье был уволен начальник полиции поселка Малаховка Люберецкого района области. Его подчиненные оказались замешаны в драке - к ответственности также будет привлечен начальник Люберецкого управления МВД.

Инцидент произошел вечером 27 июля в соседнем с Малаховкой поселке Красково. Здесь произошла драка, в которой принимали участие двое полицейских. Они находились на месте происшествия в свободное от службы время и в гражданской форме одежды, передает Лента.ру. В результате оба были уволены: помощника участкового в звании сержанта - по отрицательным мотивам, а стажера участковой службы – как не прошедшего стажировку.