Убийца девочки в Пятигорске дал подробные показания

Следователи вывезли Владимира Амбарцумова, признавшегося в изнасиловании и убийстве девятилетней девочки из Пятигорска, к месту преступления, где он раскрыл подробности его совершения.



На горе Машук в Пятигорске 25 июля было найдено тело изнасилованной и задушенной Ани Прокопенко. Следствие возбудило уголовное дело по трем статьям - "Убийство малолетнего ребенка", "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера", все они соединены в одно производство. Сегодня во время допроса подозреваемый в преступлении Амбарцумов признался следователям в изнасиловании и убийстве девочки.



Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов заявил, что убийца 9-летней девочки в Пятигорске должен ответить за совершенное преступление своей жизнью, пишет РИА Новости. В частности, в своем микроблоге на сайте Twitter Павел Астахов написал, что «убийца Анечки Прокопенко должен ответить за ее мучения и гибель своей жизнью.



