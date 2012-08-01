Задержан заместитель начальника УМВД по городу Екатеринбургу

Сотрудниками полиции сегодня, 1 августа 2012 года, задержан Сергей Литвиненко в загородном доме, где он скрывался от следствия. Ему уже предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).



По версии следствия, Литвиненко в период с августа 2011 по апрель 2012 года, действуя из личной заинтересованности, фиктивно принял на работу в штат одного из подразделений УМВД России по городу Екатеринбургу полковника внутренней службы Сергея Мозгина. Фактически этот сотрудник не намеревался выполнять возложенные на него функциональные обязанности. Литвиненко же, как полагает следствие, «покровительствовал» его отсутствию на рабочем месте. В итоге Мозгину за 8 месяцев незаконно было выплачено денежное довольствие в размере свыше 600 тысяч рублей.

Преступление было выявлено при расследовании другого уголовного дела в отношении вице-мэра города Екатеринбурга Виктора Контеева.



В настоящее время следствием решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого, по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор новых и закрепление уже добытых доказательств. Расследование уголовного продолжается.



