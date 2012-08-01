В Дагестане прогремел взрыв в Дербенте
1 августа 2012, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]
В Дагестане произошел взрыв, в результате которого, согласно предварительным данным, пострадал один человек. Инцидент произошел в городе Дербент в среду, 1 августа. Взрыв прогремел около 16:00 по мск.
На одной из улиц Дербента прогремел взрыв. Мощность произошедшего взрыва и его источник устанавливаются. По предварительным данным, пострадал один человек, передает РИА Новости. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.