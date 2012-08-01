В Москве задержаны любители пострелять из пневматики

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин, подозреваемых в стрельбе по автомобилям. Задержанные - 23-летний житель Ярославской области и 29-летний москвич.



По данным следствия, в начале 2012г. в Москве произошло несколько случаев обстрела автотранспорта, в том числе общественного, из пневматического оружия.

В начале июля в полицию обратились два автовладельца, проживающие на улице Маршала Катукова, 12. Потерпевшие заявили, что злоумышленники обстреляли их автомобили, припаркованные возле дома. Полицейские смогли вычислить и задержать хулиганов.

Как установили сотрудники МВД, 29-летний москвич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил похвастаться недавно купленным пневматическим пистолетом перед своим другом из Ярославля. Мужчины вышли на балкон квартиры и обстреляли иномарки, стоящие у дома.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), полицейские изъяли пистолет, а подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, сообщает РБК. Хулиганов проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений в других районах Москвы.



