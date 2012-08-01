В Екатеринбурге убийце зачем-то понадобилась голова жертвы

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга одна из жительниц дома по ул. Опалихинская стала невольной свидетельницей того, как неизвестный отрезал мужчине голову, положил ее в полиэтиленовый пакет и скрылся.



Тело обезглавленного мужчины было найдено сегодня утром на газоне. Возбуждено дело по ч.1 ст.105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

Позже полицейские задержали высокого молодого человека примерно 30 лет, одетого в строгий костюм и с пакетом в руке. Он направлялся в сторону улицы Готвальда. Рубашка задержанного была испачкана кровью, а в пакете оказалась голова убитого.