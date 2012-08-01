В Одесской области освобождены пятнадцать афганских заложников

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Одесской области освободили 15 граждан Афганистана, которых удерживали в заложниках несколько суток. Требования похитителей - $10 тысяч.



В Одесский УБОП обратился гражданин Афганистана с просьбой разыскать его знакомых, которые поехали в Киев и пропали. Как выяснилось, шесть мужчин, три женщины и шесть детей были похищены с одесского автовокзала.

В ходе операции заложники были освобождены, а их похитители задержаны, сообщает РИА Новости. В похищении подозреваются четверо мужчин, двое из которых уже были осуждены за совершение таких преступлений, как разбой, хранение наркотиков и изнасилование.



