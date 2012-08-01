В Подмосковье за участие в драке, где погиб потерпевший, уволен полицейский

28 в одну из больниц Подмосковья с переломом ребер, тупо травмой живота и иными травмами госпитализировали 33-летнего жителя Люберецкого района, сообщил АРГУМЕНТАМ НЕДЕЛИ представитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

С отрудниками Малаховского отдела полиции была проведена проверка, в ходе которой установлено, что 27 июля около 23:30 возле кафе в поселке Красково произошла драка, один из ее активных участников - сотрудник полиции – помощник участкового уполномоченного полиции Малаховского ОП 24-летний сержант полиции.

Установлено, что в драке принимал участие стажер участковой службы отдела полиции. Оба находились в гражданской форме одежды в свободное от службы время.

В данный момент сотрудники органов внутренних дел задержаны по ст. 91 УПК РФ.

Госпитализированный мужчина утром 29 июля 2012 г. скончался в больнице, предварительно от полученных травм.

Собранный материал передан в СО по г. Люберцы ГСУ СК России по Московской области, где было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Начальником ГУ МВД России по Московской области генерал-полковником полиции Н.В. Головкиным была назначена служебная проверка, по результатам которой ряд руководителей понесли персональную ответственность.

Начальник Малаховского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» уволен из органов внутренних дел;

Заместитель начальника по охране общественного порядка Малаховского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» - отстранен от занимаемой должности с понижением;

Начальнику участковых уполномоченных полиции Малаховского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» объявлено неполное служебное соответствие;

Помощнику начальника МУ МВД России «Люберецкое» по работе с личным составом объявлен выговор.

В отношении начальника МУ МВД России «Люберецкое» решение о привлечении его к ответственности будет принято по выходу из очередного отпуска.

Участники драки – помощник участкового уполномоченного полиции Малаховского ОП МУ МВД России «Люберецкое», уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, второй – как не прошедший стажировку.