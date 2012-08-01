12-летний сын положил конец издевательствам отца, выстрелив ему в голову
1 августа 2012, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]
В Иркутской области в одном из сел Куйтунского района 12-летний мальчик убил пьяного отца выстрелом в голову. Сорокавосьмилетний пьяный безработный решил заняться воспитанием своих детей.
«Воспитание» заключалось в побоях 15-летней дочери и 12-летнего сына. Вытерпев несколько ударов, мальчик дождался, когда озверевший папаша заснет, и выстрелил ему в голову из охотничьего ружья.
Убитый нигде не работал, часто уходил в запои. В постоянном кошмаре жила вся семья – и мама и дети. Подросток дает признательные показания.