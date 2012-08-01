Научный сотрудник Гарвардского университета США пропал в Подмосковье

В Московской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения научного сотрудника

Гарвардского университета США, выехавшего из города Сергиева-Посада на личном автомобиле Volvo S60 30 июля.

Основанием для возбуждения уголовного дела стало заявление жительницы города Москвы, сообщившей, что 27 июля приблизительно в 23 часа, ее 28-летний сын - научный сотрудник Гарвардского университета США, выехал из города Сергиева-Посада на личном автомобиле Volvo S60 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство, сообщает в среду 1 августа Следственный Комитет России.