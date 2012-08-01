Питерский гаишник попался на взятке

31 июля около 13:30 в своем кабинете с поличным при получении от гражданина 50 тысяч рублей оперативниками службы собственной безопасности ГУ МВД России был задержан 35-летний инспектор по исполнению административного законодательства отдела ГИБДД по Приморскому району Санкт-Петербурга.

Взамен инспектор обещал вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту ДТП, совершенного в феврале 2012 года. В отношении инспектора следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Руководством УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга по данному факту проводится служебная проверка, в ходе которой будет дана принципиальная оценка роли ряда руководителей районного ОГИБДД.