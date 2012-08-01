Задержан подозреваемый в убийстве 9-летней Ани Прокопенко в Пятигорске

В Пятигорске произошло задержание ранее судимого местного жителя, мужчина задержан сотрудниками уголовного розыска по подозрению в убийстве девятилетней Ани Прокопенко, тело которой было найдено 25 июля.

"Сотрудниками краевого уголовного розыска и оперативниками центрального аппарата МВД РФ был задержан 40-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления местный житель. Уже получены доказательства его причастности к убийству ребенка", - передает утром в среду РИА Новости.

Следствие возбудило уголовное дело по трем статьям - "Убийство малолетнего ребенка", "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".