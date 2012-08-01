Задержан подозреваемый в убийстве 9-летней Ани Прокопенко в Пятигорске
1 августа 2012, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]
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1 августа 2012, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]
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