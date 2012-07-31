Трагедия на Киевском шоссе: водитель микроавтобуса не заметил споривших ВИДЕО

Двое водителей вышли посмотреть последствия незначительного ДТП на 33 километре Киевского шоссе, рядом с аэропортом Внуково. И в этот момент их обоих на огромной скорости сбил насмерть микроавтобус.

Рядовая авария — Nissan Qashqai неаккуратно перестроился, задев Chevrolet Lacetti — обернулась трагедией. Двоих водителей — 34-летнего Григория Айряна и 21-летнего Антона Котуна насмерть сбил Volkswagen Transporter.

Водитель автомобиля Volkswagen Transporter пояснил полиции, что не видел аварию и двух мужчин на дороге из-за ехавшей впереди "Газели".

В ближайшее время водителя "Фольксвагена" должны отвезти на наркологическую экспертизу. Украинец Андрей Кунцевский явно превысил скорость: об этом говорит хотя бы то, что кроссовер Qashqai после удара восстановлению не подлежит. Обломками покрыты три полосы движения.

После жуткой трагедии на Киевском шоссе произошли еще несколько мелких аварий. Водители засматривались на огороженный участок и притирались боками.



