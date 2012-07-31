В Москве задержан мошенник, торговавший угнанными иномарками

Сотрудниками 7 отдела МУРа задержан 35-летний житель Москвы, который подозревается в серийном мошенничестве. Он продавал угнанные автомобили, размещая предложения о продаже на сайтах.



На автомобилях перебивались номера, подделывались документы и транзитные номера под видом легальных, якобы, снятых с учета владельцем. В основном это были популярные на вторичном рынке иномарки.

Предпочтение отдавалось покупателем из отдаленных регионов. Делалось это из-за низкого качества подделок, которые вскрывались на первом же посту ГИБДД или же при постановке машины на учет. Сделка оформлялась на месте вызванным по телефону агентом комиссионного магазина. Использовал аферист чужой паспорт с вклеенной в него своей фотографией.

Задержали злоумышленника на Чонгарском бульваре в момент продажи «Мазды-6», за которую он получил 750 тысяч рублей. Следственной частью СУ УВД по ЮАО г. Москвы возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».

Устанавливаются возможные соучастники преступления. Все, кто пострадал от действий этого человека, могут обращаться по телефонам: 694-85-50, 694-84-94 и 694-87-09.



