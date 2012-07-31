В пригороде Улан-Удэ обнаружены убитыми девять медведей

В Бурятии в пригородном лесу Улан-Удэ грибники обнаружили захоронение бурых медведей. Одна из местных телекомпаний показала, как на месте ЧП эксперт-охотовед подтвердил, что кто-то погубил сразу девять лесных жителей.

Биолог Бимба Юмов рассказал, что над медведями издевались варварским способом, передает ИТАР-ТАСС. "Браконьеры ставят петли, попавшись в которые, даже медведь оказывается не в силах вырваться из ловушки, позднее его добивают выстрелом в голову", – пояснил он. Очевидно, что останки зверей были брошены в лесу еще зимой.

По мнению эксперта, все звери убиты далеко от Улан-Удэ. Он пояснил, что в районе бурятской столицы столько хищников не водится. Виновников крупной браконьерской бойни, скорее всего, найти уже не удастся. Известно, что браконьеры забирают только желчь, жир, шкуру и лапы медведя и незаконно отправляют на продажу в Китай.

Месяц назад в Забайкалье была пресечена незаконная перевозка сразу 115 медвежьих лап. Автомобиль Mercedes с грузом дериватов задержали сотрудники ДПС в районе поселка Атамановка. Водитель, житель города Улан-Удэ, пояснил, что в коробках везет «груз» из Бурятии в приграничный с КНР поселок Забайкальск. Но документы на этот «груз» отсутствовали. Установлено, что медвежьи лапы были подготовлены к сбыту – упакованы, к каждой из них крепилась специальная бирка.

Именно медвежьи лапы чаще всего становятся объектом местной контрабанды. Они используются в китайской медицине в качестве фармсырья для лечебных снадобий и востребованы поклонниками китайской кухни. Цена медвежьей лапы на черном рынке в КНР достигает одной тысячи долларов за килограмм.