Крупная партия контрафактного алкоголя изъятата в городе Королеве

Пресс-секретарь УЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области Юлия Кондакова сообщила Аргументам неделi, что 31 июля сотрудниками Подмосковного УЭБиПК изъята крупная партия контрафактного алкоголя в городе Королеве.

Как сообщила пресс-служба, сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области совместно с ОЭБ и ПК МУ МВД России "Королевское" пресечена деятельность подпольного цеха по производству контрафактной алкогольной продукции. Разливали алкоголь на территории складских помещений в поселке Торфопредприятие.

В ходе операции сотрудниками Подмосковного УЭБ и ПК при силовой поддержке СОБРа задержаны 5 нелегальных иммигрантов из Республики Таджикистан, которые круглосуточно в антисанитарных условиях кустарным способом разливали водку и виски известных брендов. В день они могли изготовить до 300 бутылок поддельного алкоголя. Технологический процесс был несложный: сначала бутылки оклеивались поддельными акцизными марками и этикетками, затем в них "на глаз" наливали спиртосодержащую жидкость, по необходимости добавляли химические красители и закрывали с помощью укупорочного устройства.

При осмотре нелегального цеха сотрудниками полиции обнаружено и изъято свыше 40 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции, 5 тонн спиртосодержащей жидкости и 8 тысяч поддельных федеральных специальных марок. Кроме того, найдены этикетки, колпачки, пустая стеклотара и кустарное оборудование необходимое для производства поддельного алкоголя.

Установлено, что контрафактная алкогольная продукция поставлялась в торговые сети Московского региона.

Стоит отметить, что у сотрудников правоохранительных органов имеются все основания предполагать, что изготовленная на этом производстве алкогольная продукция опасна для жизни и здоровья граждан. Для доказательства этого, изъятый алкоголь направлен на исследования в экспертно-криминалистический центр.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении сразу нескольких уголовных дел, предусмотренных ст. 238 (Производство, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции, выполнение или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности), ст. 171 (Незаконное предпринимательство), ст. 171.1 (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции), ст. 180 (Незаконное использование товарного знака), и ст. 327.1 УК РФ (Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).