Полицейские освободили похищенную солистку группы «Краски»

Сотрудники полиции по Кировскому району Ленобласти по горячим следам в ходе оперативно-розыскных мероприятий освободили солистку группы «Краски», похищенную петербуржцем. Об этом «БалтИнфо» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Похищение произошло накануне - 30 июля, в 14.30 в Шлиссельбурге у дома 18 по Малоневскому каналу. 24-летний петербуржец, применив физическую силу, посадил в автомобиль «Инфинити» солистку музыкальной группы «Краски» и вывез ее в сторону Северной столицы. Сразу после сообщения от граждан о данном инциденте в полицию, сотрудники немедленно приступили к осуществлению поиска девушки и ее похитителя. Спустя час автомобиль был задержан у дома 16 по Шафировскому проспекту нарядом ГИБДД по Кировскому району Ленобласти. Девушка, находившаяся в автотранспорте, была освобождена. Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 126 часть 1 УК РФ.