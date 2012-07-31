В Петербурге избиты граждане Туниса и Турции

Еще двое иностранцев обратились в петербургскую полицию с жалобами на кражи. Во Фрунзенском районе избит гражданин Туниса.

Сегодня в половине первого ночи в правоохранительные органы из Александровской больницы поступила телефонограмма о том, что 29 июля в 21 час от дома 78 по Тамбовской улице к ним с ушибленной раной правой скуловой области, в удовлетворительном состоянии был доставлен гражданин Туниса, 32-летний повар завода «Русский Стандарт». После оказания помощи повара отпустили на амбулаторное лечение.

В Петербурге мужчина находится по гостевой визе, которая истекает 29 марта 2014 года. Повар пояснил, что накануне около 19 часов в парадной дома 78 по Тамбовской улице его избил неизвестный. 28 июля днем в Мариинскую больницу был доставлен 23-летний гражданин Турции. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом костей носа и гематомы лица. После оказания помощи иностранца отпустили долечиваться домой. По словам потерпевшего, 28 июля в 5:20 утра в клубе «Фидель» на Думской улице его избил неизвестный.

Еще двое иностранцев обратились в петербургскую полицию с жалобами на кражи. 26 июля днем 71-летний гражданин Италии, путешествующий на теплоходе «Леонид Красин», у Медного всадника обнаружил пропажу документов – ID-карты, водительского удостоверения и двух банковских кредиток. 28 июля около половины восьмого вечера 60-летний турист из Великобритании у дома 22 по Невскому проспекту обнаружил отсутствие бумажника, в котором лежали две банковские карты и водительское удостоверение.