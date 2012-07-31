В Петербурге задержана банда угонщиков дорогих иномарок

В преступную группу входили двое жителей Всеволожского района, двое петербуржцев и уроженец Абхазии. Сотрудниками петербургской полиции с участием СОБР «Гранит», задержаны пятеро участников ОПГ, которые длительное время занимались на территории Санкт-Петербурга хищением автомобилей и их последующей продажей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 27 августа 2011 года от дома 5 по улице Шотмана был похищен автомобиль «Мазда-6». В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны пятеро членов организованной преступной группы: двое жителей Всеволожского района, двое петербуржцев и уроженец Абхазии, без регистрации, которые изобличены в том, что на протяжении длительного времени занимались систематическими хищениями автотранспорта на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, внесением конструктивных изменений в номерные агрегаты и последующей продажей машин. Только с марта по июль 2012 года преступники похитили три а\м «Рено-Меган»; «Рено-Логан», «Шевроле-Авео» и «Порше-Кайен».

В ходе обыска по месту жительства одного из задержанных обнаружено и изъято: винтовка Мосина; 4 патроны калибра 7,62; револьвер системы «Наган», снаряженный 4 патронами; карабин «Сайга-12К» с патронами; помповое ружье «MOSSBERG 31007» с патронами; 5 мобильных телефонов; 4 СИМ-карты; 3 электронных блока управления двигателем автомобилем; 10 связок ключей от автомобилей различных марок с брелоками автомобильной сигнализации. Кроме того, в гараже обнаружено и изъято: автомашина «Рено-Логан», похищенная в Красносельском районе, и автомашина «Порше-Кайен», похищенная во Фрунзенском районе. Также, в ходе проведения обыска по местам жительства других задержанных, обнаружено и изъято: 2 травматических пистолета «ОСА» с патронами, травматический пистолет «ИЖ 79» с патронами без документов; травматический пистолет «Макарыч» без документов; 10 комплектов различных номерных знаков; квадроцикл без документов; 12 мобильных телефонов, СИМ-карты, флэш-карты; различные документы на автомашины; сканер автомобильной сигнализации; комплект радиостанций; большое количество ключей от различных марок автомобилей, электронных блоков управления двигателем автомобиля и другой автомобильной электроники, а также сверток с порошкообразным веществом светлого цвета и 2 свертка с растительным веществом коричневого цвета.

В ходе задержания одного из участников ОПГ в поселке Новосергиевка во Всеволожском районе, в месте отстоя похищенного автотранспорта, обнаружено и изъято: автомашина «Шевроле-Авео», похищенная в Московском районе; автомашина «Шевроле-Лачетти»; автомашина «Рено-Меган», похищенная в Невском районе; 12 вырезанных фрагментов кузовов различных автомашин с VIN-номерами; госзнак с похищенного автомобиля; 19 электронных блоков управления автомобиля; госномера на различные автомобили, и др. Ранее были возбуждены уголовные дела по статье 158 часть 3 УК РФ. Всем пятерым задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется проверка вышеуказанных лиц на причастность к совершению иных краж автотранспорта.