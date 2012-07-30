В Сочи задержаны похитители проводов с Олимпийских объектов

Сотрудники ФСБ сегодня, 30 июля, провели операцию по поимке расхитителей электрооборудования с олимпийских энергообъектов в Адлерском районе города Сочи. Ущерб от их деятельности составил 7,7 млн рублей.



В результате спецоперации при попытке сбыта награбленного в пункт приема цветмета была задержана преступная банда, состоящая из местных жителей. Всего злоумышленникам удалось унести 21 км медного провода. Как заявил представитель Сочинских Электросетей Евгений Демченко, в результате таких преступлений без света оставались целые поселки в Адлерском районе, сообщает uznayvse.ru.



