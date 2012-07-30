На Кольцевой в Петербурге обстреляли иномарку

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», накануне в 13:35 в районе съезда с КАД на Московское шоссе неизвестный водитель автомашины Toyota произвел выстрел из травматического пистолета в автомобиль Nissan Qashqai под управлением 47-летнего жителя Кировского района Петербурга.

Вечером мужчина обратился с заявлением в 8 отдел полиции. Пуля повредила правую дверь его автомашины.Гознаки автомобиля злоумышленника известный полиции, отмечает Агентство.