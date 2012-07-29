Туристов в олимпийском Лондоне грабили фальшивые полицейские

В Лондоне в воскресенье арестованы трое, которые грабили туристов, переодевшись в полицейскую униформу. Подробностей задержания не приводится, сообщается лишь, что злоумышленниками оказались мужчины 27, 32 и 35 лет.

Ещё в июне лондонская полиция призвала гостей Олимпиады к бдительности. Тогда также было упомянуто и о возможности появления на столичных улицах потенциальных грабителей, переодетых в стражей порядка, передает радио "Вести ФМ".