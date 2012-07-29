На Украине в ночь на 29 июля сотрудники милиции задержали 28-летнего мужчину, который накануне вечером сообщил бомбе в пассажирском поезде Херсон-Харьков. Личность хулигана была установлена.

Звонившим оказался безработный житель поселка Березнеговатский. По данным МВД Украины, он сообщил дежурной по одной из станций Одесской железной дороги о бомбе. При этом задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, передает Лента.ру. Какое наказание может грозить лже-террористу, не уточняется.