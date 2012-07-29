В КБР ищут преступника, обстрелявшего сотрудников полиции

В Кабардино-Балкарии сотрудники правоохранительных органов ищут преступника, обстрелявшего полицейских. Инцидент произошел в субботу, 28 июля в посёлке Кашхатау при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Преступнику, обстрелявшему сотрудников полиции, удалось скрыться с места происшествия. При этом никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал, передает РСН. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».