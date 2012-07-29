Полицейские поймали подростка, похищавшего велосипеды из подъездов Москвы

Московские полицейские задержали подростка из Хабаровска, кравшего велосипеды из подъездов. На счету вору - более 20 велосипедов. Его удалось задержать благодаря установленным в подъездах камерам наблюдения.

По данным столичного главка МВД России, в ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что подросток разыскивается полицией Хабаровска за кражи и грабежи. Также известно, что он находится в розыске за совершенный ранее побег из интерната.