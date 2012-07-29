В Москве полиция проводит проверку по факту драки, произошедшей на станции метро "Спортивная". Видеозапись драки, снятая на мобильный телефон, была размещена в Интернете в воскресенье.

"Полиция изучает записи камер видеонаблюдения, установленных на станции. В органы внутренних дел по факту драки никто не обращался, и никаких сообщений из медучреждений о пострадавших не поступало. Тем не менее, проверка проводится. По её результатам будет принято соответствующее процессуальное решение", -сообщил представитель пресс-службы столичного главка МВД, передают Вести.

Видео "Мобильного репортёра".