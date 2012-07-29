В Ингушетии на федеральной трассе "Кавказ" сотрудники правоохранительных органов обезвредили мощное взрывное устройство. Бомбу нашли в металлическом ведре, оставленном на обочине трассы на окраине села Газиюрт.

Согласно другим данным, взрывное устройство было найдено в районе селения Яндари. Мощность найденной бомбы составила десять килограммов в тротиловом эквиваленте, передает РИА Новости. Саперы, прибывшие на место происшествия, демонтировали устройство.