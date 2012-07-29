В Дагестане подростки кинули в автобус муляж бомбы. "Взрывное устройство" представляло собой желтый пакет с выведенными наружу электрическими проводами. Инцидент произошел в субботу, 28 июля.

У автостанции "Северная" на проспекте Акушинского подростки бросили в автобус пакет с криками: "Аллах Акбар!". По словам очевидцев, на вид подросткам было от 10 до 12 лет. При этом один из них снимал происходящее на мобильный телефон, передает Лента.ру. В пакета был найден деревянный брусок с прикрепленными к нему кусками электропроводов. Хулиганы с места преступления скрылись.