В Петербурге бандиты разыграли автоподставу на четыре миллиона рублей

На Дунайском проспекте у дома 21 неизвестные разыграли автоподставу на четыре миллиона рублей. Трое преступников на двух машинах марки «БМВ» перегородили дорогу «Ниссану», которым управлял безработный мужчина, тем самым имитировав ДТП.

Злоумышленники вышли из машины, чтобы якобы разобраться, и подобрались вплотную к жертве. Пока один из преступников на повышенных тонах беседовал с водителем иномарки, его подельники разбили стеклянное окно «Ниссана» тяжелым предметом и... забрали с заднего сиденья небольшую коробочку. И дали деру. В коробке, которую они лихо прихватили, лежали три миллиона девятьсот тысяч рублей. Ошарашенный водитель первым делом обратился в полицию. Но пока грабителей не нашли. - По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ, это грабеж, - сообщили следователи. Откуда у безработного мужчины оказалась при себе такая крупная сумма, остается загадкой. Однако, по предварительным данным, автомобиль «Ниссан» и все деньги принадлежали некой коммерческой фирме.