Душегуб из Молдовы сознался в убийстве студенток в Подмосковье. ВИДЕО

В Московской области арестованный накануне по подозрению в изнасиловании и убийстве двух девушек в Истринском районе 24-летний уроженец Молдовы Вадим Григорян в субботу сознался в содеянном под давлением улик.

"Григорян в ходе допроса сознался в убийстве студенток. Свидетель, организовавший ранее ему алиби, также дал показания против Григоряна", — сообщила официальный представитель подмосковного Управления СК РФ Ирина Гуменная.

"АН" писали, что в пятницу суд арестовал Вадима Григоряна. Тогда он свою вину не признал, однако, по словам Ирины Гуменной, "следствием уже получены данные судебной генетической экспертизы, подтверждающей его причастность к совершенному изнасилованию и убийству", передают Вести.

В пятницу в Подмосковье задержан второй подозреваемый в совершении преступления. По некоторым данным, это предприниматель Эдуард Ранет. Сейчас он находится в полиции.

Напомним, тела двух задушенных 20-летних девушек были обнаружены 14 июля в лесном массиве вблизи деревни Кучи Истринского района. Ольга Кряжева и Маргарита Юркус поздно вечером 12 июля отправились домой с дачного участка, расположенного в Клинском районе. В Москву решили добираться на попутке, после чего на связь с родственниками не вышли.