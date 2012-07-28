В Майкопе накануне приговором суда бывшему начальнику милиции общественной безопасности республики Каплану Даурову назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработной платы.

Собранные следственными органами Следственного комитета по Республике Адыгея доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Каплана Даурова, 45 лет.

Суд признал 45-летнего "мента", очевидно, не ставшего полицейским, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).



"По версии следствия, подтвержденной приговором суда, Дауров, находясь в должности заместителя министра - начальника МОБ МВД по РА, не проходя лечение в одной из больниц Карачаево-Черкесской республики, в целях придания легитимности своего не нахождения на рабочем месте, и не исполняя своих служебных обязанностей, использовал заведомо подложный документ - листок нетрудоспособности, который предоставил в МВД по РА", - передает пресс-служба адыгейского СУ СКР.

За период мнимого нахождения на больничном получил в финансово-экономическом отделе МВД денежное довольствие в сумме более 46 тысяч рублей, причинив материальный ущерб МВД на вышеуказанную сумму.



