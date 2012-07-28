Заведено дело по убийству начальника малгобекского изолятора и его сына

В Ингушетии следственным отделом по городу Малгобеку республиканского СУСКра возбуждено в субботу уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника полиции за служебную деятельность или из мести.

"АН" писали, чтр в ночь с пятницы на субботу в Ингушетии убит начальник районного ИВС и его сын.

"По данным следствия, 27 июля 2012 года, примерно в 23 часа 00 минут, во дворе своего домовладения, расположенного на переулке Висаитова сельского поселения Пседах Малгобекского района республики, неустановленными лицами из огнестрельного автоматического оружия произведены выстрелы в начальника ИВС ОМВД России по Малгобекскому району 51-летнего Макшарипа Пешхоева и его 19-летнего сына, которые от полученных ранений скончались на месте. На месте происшествия обнаружены и изъяты гильзы и пули предположительно калибра 7,62 мм", - сообщает пресс-служба СУ СКРа по РИ в воскресенье.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц его совершивших. Расследование уголовного дела продолжается.