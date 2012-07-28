Двое полицейских подорвались в Ингушетии

В Ингушетии утром субботы произошёл взрыв самодельного взрывного устройства на автодороге Мужичи - Алкун в то время, когда там на двух УАЗиках проезжали сотрудники отдельного полка ППС по охране административной границы при республиканском МВД.

В результате взрыва ранения различной степени тяжести получили прапорщик полиции 43-летний Адам Аушев и младший сержант полиции 23-летний Ахмед Горбаков, которые доставлены в Сунженскую районную больницу.

"28 июля 2012 года, около 11 часов, при подъезде к сельскому поселению Нижний Алкун Сунженского района республики сотрудников полиции, следовавших в двух автомашинах марки «УАЗ», направлявшихся к месту несения службы, неизвестным лицом приведено в действие взрывное устройство неустановленного типа, заложенное на обочине проезжей части автомобильной дороги", - сообщила в субботу пресс-служба СУ СКР по РИ.

Автомашины получили механические повреждения, сообщили ингушские следователи. На месте происшествия обнаружены и изъяты телефонный кабель, металлические фрагменты, предположительно от взрывного устройства.

Возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.