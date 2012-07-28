Суд Чувашии разберется, как глава ФНС Дергачёв надёргал из бюджета 20 млн

В Чувашии СУ СКР накануне закончил расследование уголовного дела главы республиканской налоговой службы Аркадия Дергачёва по обвинению в растрате, злоупотреблениях, мздоимстве и использовании подложных документов.

Дело Дергачёва было возбуждено по 6 статьям уголовного кодекса.

"По версии следствия, в конце 2005 и 2006 годов Дергачёв через посредника получал от директора одного из коммерческих предприятий республики взятки в размере 90 тысяч и 300 тысяч рублей. Они предназначались чиновнику за способствование в заключении управлением договоров с данной фирмой на выполнение работ по ремонту административных зданий налоговых инспекций в городах Новочебоксарске и Ядрине. В декабре 2006 года обвиняемый через своего подчинённого потребовал от того же предпринимателя оплатить приобретение мебели стоимостью свыше 50 тысяч рублей для базы республиканского профессионального союза работников налоговых органов путём перечисления денежных средств на расчётный счет продавца мебели, что подрядчик и вынужден был сделать под угрозой отстранения его фирмы от выполнения работ по ремонту здания налоговой инспекции в городе Ядрине и приостановления оплаты уже выполненных работ", как сообщает пресс-служба СК РФ.

Кроме того, как сообщает следствие, в 2006-2008 годах чиновник незаконно заключил пять дополнительных соглашений к ранее заключённым госконтрактам на строительство, капремонт и реконструкцию административных зданий терподразделений управления "в городе Шумерле, Вурнарском, Цивильском и других районах, согласно которым стоимость проводимых работ без увеличения их объёма возрастала".

"В последующем на основании указанных соглашений производилась их оплата, в связи с чем федеральному бюджету был причинён ущерб на общую сумму свыше 13,5 миллионов рублей. Таким образом, были существенно нарушены требования действующего законодательства о необходимости оплаты работ по цене государственного контракта, которая является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением предусмотренных законом случаев", - отметили в СКР.

Подрядчик строительства здания налогинспекции в Шумерле при махинациях Дергачёва потерял 2,2 млн рублей. При этом главный чувашский мытарь потребовал строить здание как бог ему на душу положил

"В результате, согласно заключению комплексной судебной строительно-технической экспертизы, построенное здание налоговой инспекции в городе Шумерле не отвечает требованиям строительных норм и правил, а также требованиям безопасности жизни и здоровья граждан", - подчеркнули следователи.

Кроме того, в 2009 году в результате незаконного вмешательства Дергачёва был расторгнут гос контракт на выполнение работ по капремонту кровли здания инспекции ФНС в Чебоксарах, ранее заключенный по цене около 6 миллионов рублей с одной организацией, и заключен новый контракт на выполнение аналогичных работ, но уже с другой организацией, в интересах руководителя которой действовал Дергачёв, - на сумму свыше 10 миллионов рублей.

"Таким образом, общая сумма причиненного ущерба по уголовному делу составила свыше 20 миллионов рублей", - подсчитал чувашский СУ СКР.

Но и это ещё не всё! В ходе расследования уголовного дела следователем "были выявлены факты систематического включения Дергачёвым ложных сведений в справки о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в 2006-2011 годах.

Так, налоговик подзабыл указать, что в этот период на его счетех находилось около полутора миллионов рублей.

"В настоящее время по ходатайству следователя судом Дергачёв временно отстранён от занимаемой должности. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На его расчётные счета в кредитных учреждениях наложен арест на сумму свыше 1 миллиона 600 тысяч рублей", - сообщает СКР.

Дело в минувшую пятницу направлено в суд.