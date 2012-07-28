В убийстве 9-летней Ани Прокопенко на Машуке не виновны её брат и сторож. ВИДЕО

В Ставропольском крае результаты проведенных экспертиз не подтвердили данные о том, что задержанный в субботу подозреваемый причастен к изнасилованию и убийству девятилетней Ани Прокопенко в Пятигорске.

Была проведена экспертиза спермы и ДНК. Она не подтвердила причастность задержанного мужчины к убийству ребенка. Данные о том, что задержан пособник убийцы девочки, не соответствуют действительности.

"Некоторые СМИ сообщили о том, что на похоронах ребенка прятался пособник убийцы, однако, это не так. Это был двоюродный брат убитой девочки, правоохранители его проверили, он оказался непричастен к преступлению", - рассказали в полиции, передают Вести.

В настоящее время других задержанных подозреваемых по делу нет.

"АН" писали, что следователи со слов свидетелей, которые последними видели девочку, составили фоторобот убийцы. Напомним, тело изнасилованной и задушенной девятилетней школьницы было найдено на горе Машук в Пятигорске в минувшую среду.