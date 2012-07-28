В Ингушетии неизвестные подорвали автомобиль, пострадал военнослужащий
28 июля 2012, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]
В Ингушетии боевики подорвали автомобиль. В результате пострадал один военнослужащий. Инцидент произошел в Сунженском районе республики около 12.40 по мск рядом с селением Алкун.
Неизвестные подорвали служебный УАЗ с военнослужащими. При этом не уточняется, как именно было совершено преступление - с помощью бомбы или обстрела из гранатомета. Об этом сообщает РИА Новости. В настоящее время на место происшествия выехала оперативная группа.