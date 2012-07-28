В Алма-Ате неизвестные расстреляли полицейский патруль

В Казахстане произошло вооруженное нападение на полицейский патруль. Инцидент произошел в субботу в городе Алма-Ата. В результате был убит один полицейский, второй тяжело ранен.

Согласно данным правоохранительным органам, на одной из улиц Алма-Аты сотрудники полиции заприметили подозрительную автомашину, стоявшую на обочине. Огонь был открыт в тот момент, когда стражи порядка подъехали к ней для проверки документов, передает РИА Новости. В результате полученного ранения в голову скончался старший лейтенант полиции Ержан Кайракбаев. В настоящее время по подозрению в нападении на полицейских разыскиваются трое молодых людей на автомашине Hyundai.