В Татарстане нашли тайник с оружием

В Татарстане сотрудники полиции нашли тайник с оружием. По предварительным данным, боеприпасы и взрывчатые вещества принадлежат главарю ОПФ «Поселковские» 53-летнему Владимиру Молькову. Инцидент произошел в поселке Васильево.

В недостроенном гаражном боксе на полуметровой глубине был найден арсенал боеприпасов и взрывчатки. Из тайника в гараже были изъяты 1 пистолет калибра 9 мм, изготовленный самодельным способом из узлов и деталей к пистолету конструкции Макарова «ПМ». Об этом сообщает ИА Татар-информ. Также был найден 1 магазин, 33 9-миллиметровых патрона к этому пистолету и «глушитель». Помимо этого - обрез одноствольного охотничьего ружья 32-го калибра, переделанный из винтовки «Мосина» 1947 г.в. и обрез 2-ствольного охотничьего ружья 16 калибра. Ранее Мольков был судим по ст.213 УК РФ («Хулиганство»).