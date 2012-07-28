В Ингушетии в своём доме застрелены начальник малгобекского изолятора и его сын

В Ингушетии в ночь на субботу начальник изолятор временного содержания Малгобекского ОМВД майор полиции Макшарип Пешхоев и его19-летний сын Ислам застрелены неизвестными в собственном доме в селении Пседах.

"По предварительным данным, около 23.40 мск поступило сообщение, что во дворе собственного дома неизвестными из огнестрельного оружия убиты Макшарип Пешхоев, 1961 года рождения, и его сын Ислам, 1993 года рождения", - сообщил РИА Новости по телефону представитель следственного управления СКР по республике.

На месте происшествия работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.