В Татарстане арестован седьмой подозреваемый в покушении на муфтия. ВИДЕО

В Татарстане решением Ютазинского районного суда арестован безработный Алексей Верезумский - седьмой предполагаемый участник покушения на лидеров мусульманского духовенства республики.

"АН" писали, что 23 июля был арестованы пятый и шестой подозреваемые по этому делу.

Среди задержанных - председатель Совета директоров компании "Идель-хадж" Рустем Гатауллин, житель Лаишевского района Татарстана Рустам Кашапов, руководитель прихода "Вакф" Мурат Галеев, житель Высокогорского района Татарстана Айрат Шакиров, гражданин Узбекистана Абдунозим Атабоев и бывший начальник отдела по связям с силовыми структурами ДУМ Марат Кудакаев.

Напомним, 19 июля в Казани неизвестный шестью выстрелами убил начальника учебного отдела ДУМ Валиуллу Якупова рядом с подъездом его дома. Через час был взорван автомобиль, за рулем которого сидел муфтий Татарстана Ильдус Файзов. Он с тяжелыми ранениями был госпитализирован, а теперь выписан, его жизнь вне опасности.