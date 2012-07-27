Посол Венесуэлы убита в Кении
27 июля 2012, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]
В Кении убита глава дипломатической миссии Венесуэлы в этой стране Ольга Фонсека, прибывшая сюда 15 июля. Как сообщает местная полиция, она была задушена в собственной резиденции в столице страны Найроби, сообщает агентство Reuters.
Начальник полиции Найроби Энтони Кибучи сообщил: "Мы получили сообщение о том, что она найдена в своем доме в постели. Она была задушена".
В МИД Венесуэлы в Каракасе заявили, что не имеют об этом никакой информации.