Посол Венесуэлы убита в Кении

В Кении убита глава дипломатической миссии Венесуэлы в этой стране Ольга Фонсека, прибывшая сюда 15 июля. Как сообщает местная полиция, она была задушена в собственной резиденции в столице страны Найроби, сообщает агентство Reuters.

Начальник полиции Найроби Энтони Кибучи сообщил: "Мы получили сообщение о том, что она найдена в своем доме в постели. Она была задушена".

В МИД Венесуэлы в Каракасе заявили, что не имеют об этом никакой информации.