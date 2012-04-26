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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Подмосковье нашелся мужчина, похищенный в январе

, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

В Московской области нашелся мужчина, похищенный три месяца назад. Он  сумел отобрать у похитителей оружие и вынудил их бежать. Мужчина был похищен 27 января в Ленинском районе Московской области около деревни Николо-Хованское.

По факту похищения было возбуждено уголовное дело. Сам пропавший позвонил в полицию вечером 25 апреля. Он сообщил, что находится в Чеховском районе области в селе Мещенском. Потерпевший отдал сотрудникам полиции два автомата Калашникова и пистолет-пулемет Стечкина с глушителем, передает Интерфакс. По словам похищенного, в среду вечером он сумел отобрать у одного из похитителей оружие, из которого открыл огонь по злоумышленникам. При этом мужчина ранил одного из похитителей и вынудил покинуть дом, в котором его держали в плену.

ЕЛ

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