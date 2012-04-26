В Подмосковье нашелся мужчина, похищенный в январе

//Криминал

26 апреля 2012, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

В Московской области нашелся мужчина, похищенный три месяца назад. Он сумел отобрать у похитителей оружие и вынудил их бежать. Мужчина был похищен 27 января в Ленинском районе Московской области около деревни Николо-Хованское.

По факту похищения было возбуждено уголовное дело. Сам пропавший позвонил в полицию вечером 25 апреля. Он сообщил, что находится в Чеховском районе области в селе Мещенском. Потерпевший отдал сотрудникам полиции два автомата Калашникова и пистолет-пулемет Стечкина с глушителем, передает Интерфакс. По словам похищенного, в среду вечером он сумел отобрать у одного из похитителей оружие, из которого открыл огонь по злоумышленникам. При этом мужчина ранил одного из похитителей и вынудил покинуть дом, в котором его держали в плену.