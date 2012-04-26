Неизвестные мотоциклисты совершили серию ограблений женщин-водителей

//Криминал

26 апреля 2012, 07:57 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

garderobchik.com

В Москве неизвестные грабители на мотоцикле в течение часа накануне ограбили двух женщин-автомобилисток на юго-востоке столицы. В среду, 25 апреля, в полицию обратилась жительница Москвы 1966 года рождения с заявлением о грабеже, совершенном в отношении нее на улице Авиаконструктора Миля.

В Жулебино около 19:00 мск к автомобилю Honda C-RV потерпевшей женщины подбежал неизвестный. Злоумышленник разбил стекло, вытащил из салона машины сумку, после чего запрыгнул на поджидавший его черный мотоцикл без номеров и скрылся с подельником. По данным столичной полиции, в украденной сумке находились деньги и планшетный компьютер. Общая сумма ущерба составила 47 тысяч рублей.

Через час в полицию поступило заявление от москвички 1964 года рождения. Около 20:00 мск на улице Генерала Кузнецова в том же районе Москвы неизвестный разбил боковое стекло Peugeot 4007. Действуя по отработанной схеме, преступник схватил сумку заявительницы с документами, деньгами и золотыми украшениями, после чего уехал на поджидавшем его черном мотоцикле без номеров. В этом случае сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

"АН" сообщали, что за сутки в Москве произошло несколько ограблений автомобилей неизвестными на мотоциклах и скутерах. Грабили, разбивая стекла машин, стоящих в пробках женщин-водителей.

На улице Мурановская двое неизвестных разбили стекло автомобиля "Мицубиси-Лансер" и выхватили из салона машины сумку с 63 тысячами рублей и документами. Неизвестные скрылись на мотоцикле темно-красного цвета без номерных знаков.