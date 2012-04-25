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25 апреля 2012, 23:27 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

На западе Москвы на Крылатской улице сотрудникам госавтоинспекции в среду пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить автомобиль-нарушитель, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В среду на Малой Филевской улице сотрудники ДПС заметили автомобиль BMW 3-й серии с отсутствующим задним номерным знаком. На требование остановиться водитель иномарки не отреагировал, а наоборот, увеличил скорость, поочередно задев две машины и чуть не сбив женщину с ребенком, переходивших дорогу", - сказал представитель пресс-службы, передает Интерфакс.

Инспекторы ГИБДД начали преследование, пытаясь прижать автомобиль к обочине, однако его водитель ударил патрульную машину. Сотрудники полиции приняли решение о применении оружия для остановки автомобиля, создававшего большую опасность для окружающих, однако сначала не смогли этого сделать, так как вокруг находились жилые дома, большое количество автомобилей на дороге и пешеходов на улице.

"Как только иномарка свернула на Крылатскую улицу, где не было вблизи домов, автомобилей и пешеходов, сотрудники ДПС открыли огонь по колесам BMW, после чего машина остановилась в районе дома номер 5. За рулем автомобиля оказался 17-летний юноша, по внешним признакам находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, рядом с ним был 18-летний товарищ", - отметил представитель главка.

Проверка показала, что автомобиль был ранее объявлен в розыск после совершения ДТП в Юго-восточном округе Москвы, после которого иномарка скрылась. У задержанного водителя не оказалось документов на машину, он направлен на медицинское освидетельствование.

Источник Интерфакса в правоохранительных органах сообщил также, что сотрудникам ГИБДД пришлось произвести 12 выстрелов, прежде чем машина остановилась. В больницу для оказания помощи был отправлен один из молодых людей - он получил повреждение осколком стекла.