Замначальника рязанского ГИБДД обложил данью сотрудников управления

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25 апреля 2012, 20:02 [ «Аргументы Недели. Рязань» ]

Фото с сайта s53.radikal.ru

В Рязани в среду предъявлено официальное обвинение замначальнику регионального УГИБДД УМВД России Валерию Вышинскому. Главный "надзиратель" областной госавтоинспекции брал с сотрудников деньги за "место" и за право зачесть экзамены на права.

По ходатайству следователя судом в отношении заместителя начальника управления – начальника отдела надзора управления ГИБДД УМВД России по Рязанской области Валерия Вышинского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"По версии следствия, Вышинский получил от подчиненных сотрудников около одного миллиона рублей за положительно оцениваемую ими сдачу экзаменов на право управления транспортными средствами. Также, действуя совместно с начальником регионального УГИБДД Александром Алфосовым, он требовал от ряда сотрудников управления с учетом занимаемых ими должностей передавать Алфосову ежемесячно по 100 тысяч рублей и дорогостоящие подарки. Таким образом, Алфосову было передано 200 тысяч рублей и иные ценные вещи", сообщает пресс-служба СКР.

СУСКР по Рязанской области предъявил высокопоставленному ГИБДДюку обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных п.п. "а, б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток группой лиц по предварительному сговору, совершенное с вымогательством, в крупном размере).

Расследование уголовных дел продолжается.

"АН" писали, что 20 апреля суд принял решение о заключении под стражу Валерия Вышинского до предъявления обвинения. Следствие располагало информацией, что Вышинский, находясь на свободе, оказывал давление на свидетелей и намеревался покинуть территорию Российской Федерации.

Напомним, ранее 3 апреля в Рязани спецслужбы провели обыск в кабинете начальника управления ГИБДД по Рязанской области Александра Алфосова после получения им взятки в 500 тыс. рублей. По версии следствия, он вымогал "дань" у подчиненных, заставляя их торговать "красивыми" номерами.

Во время проведения обыска главному госавтоинспектору стало плохо, пришлось вызывать скорую.

47-летний уроженец Подмосковья Александр Алфосов был назначен начальником ГИБДД Рязанской области 30 августа 2011 года. До этого он занимал пост командира второго спецполка ДПС ГИБДД Московской области.